Спорофит папоротника орляка имеет 52 хромосомы. Сколько хромосом у него в клетках ??порангия, в зрелых спорах и в клетках заростка? Какое деление приводит к образованию этих клеток? Из каких клеток они образуются?

Биология

Спорофит папоротника орляка имеет 52 хромосомы. Сколько хромосом у него в клетках ??порангия, в зрелых спорах и в клетках заростка? Какое деление приводит к образованию этих клеток? Из каких клеток они образуются?

Автор: Гость