Спорофит папоротника орляка имеет 52 хромосомы. Сколько хромосом у него в клетках ??порангия, в зрелых спорах и в клетках заростка? Какое деление приводит к образованию этих клеток? Из каких клеток они образуются?
Биология
Спорофит папоротника орляка имеет 52 хромосомы. Сколько хромосом у него в клетках ??порангия, в зрелых спорах и в клетках заростка? Какое деление приводит к образованию этих клеток? Из каких клеток они образуются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Спорофит папоротника - 2n = 52 хромосомы (После слияния гамет (n) образуется зигота с диплоидным набором хромосом (2n), а из неё развивается путём митоза бесполое поколение – спорофит (2n)) 2) Спорангии - 2n= 52 хромосомы 3) Зрелые споры - n = 26 хромосом (В специальных органах - спорангиях (2n) спорофита (2n) после мейоза образуются гаплоидные споры (n)) 4) В клетках заростка - n = 26 хромосом (Заросток вырастает из зрелой споры (n))
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