Помогите плизззз 1. Выполните умножение: а) 14∙(-6) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г) 2. Выполни??е деление: а) -69:23 в) 0,84:(-2,4) б) -35:(-7) г) 3. Решите уравнение а) -1,4х =-4,27 б) у:3,1 = -6,2 4. Представьте числа и...
Математика
Помогите плизззз 1. Выполните умножение: а) 14∙(-6) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г) 2. Выполни??е деление: а) -69:23 в) 0,84:(-2,4) б) -35:(-7) г) 3. Решите уравнение а) -1,4х =-4,27 б) у:3,1 = -6,2 4. Представьте числа и в виде периодических дробей. Запишите приближенные значения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 5. Сколько целых решений имеет неравенство |y|lt;72?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) -84 б) 156 в) -2,24 2. а) -3 б) -0,35 в) 5 3. а)х=3,05 б) у=-19,22 4.2/3( примерно равно 0,66(6)) 6/7(примерно равно 0,85(5)) 8/9(примерно равно 0,88(8)) 5. 143
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