Помогите плизззз 1. Выполните умножение: а) 14∙(-6) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г) 2. Выполни??е деление: а) -69:23 в) 0,84:(-2,4) б) -35:(-7) г) 3. Решите уравнение а) -1,4х =-4,27 б) у:3,1 = -6,2 4. Представьте числа и...

Математика

Помогите плизззз 1. Выполните умножение: а) 14∙(-6) в) -0,7∙3,2 б) -12∙(-13) г) 2. Выполни??е деление: а) -69:23 в) 0,84:(-2,4) б) -35:(-7) г) 3. Решите уравнение а) -1,4х =-4,27 б) у:3,1 = -6,2 4. Представьте числа и в виде периодических дробей. Запишите приближенные значения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 5. Сколько целых решений имеет неравенство |y|lt;72?

Автор: Гость