1. Активация симпатической нервной сис-мы приводит к: А) увеличение частоты серде??ных сокращений Б) увеличение силы сердечных сокращений В) и то и другое вместе Г) ни то ни то

Биология

1. Активация симпатической нервной сис-мы приводит к: А) увеличение частоты серде??ных сокращений Б) увеличение силы сердечных сокращений В) и то и другое вместе Г) ни то ни то

Автор: Гость