1. Активация симпатической нервной сис-мы приводит к: А) увеличение частоты серде??ных сокращений Б) увеличение силы сердечных сокращений В) и то и другое вместе Г) ни то ни то
Биология
1. Активация симпатической нервной сис-мы приводит к: А) увеличение частоты серде??ных сокращений Б) увеличение силы сердечных сокращений В) и то и другое вместе Г) ни то ни то
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