Банк ежемесячно выплачивает 5% на сумму вклада, находящуюся на счёту к началу меся??а. Сколько денег будет на счету через 6 месяцев ,если первоначальный вклад составил 5000 рублей ?

Математика

Банк ежемесячно выплачивает 5% на сумму вклада, находящуюся на счёту к началу меся??а. Сколько денег будет на счету через 6 месяцев ,если первоначальный вклад составил 5000 рублей ?

Автор: Гость