Банк ежемесячно выплачивает 5% на сумму вклада, находящуюся на счёту к началу меся??а. Сколько денег будет на счету через 6 месяцев ,если первоначальный вклад составил 5000 рублей ?
Математика
Банк ежемесячно выплачивает 5% на сумму вклада, находящуюся на счёту к началу меся??а. Сколько денег будет на счету через 6 месяцев ,если первоначальный вклад составил 5000 рублей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000 - 100℅ X - 5℅ 1)X= 25000/100=250руб. 2)250 х 6= 1500 3) 5000+1500=6500руб
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