Подчеркни парные согласные. Дружно мы возьмём лопатки, хорошо вскопаем грядки.

Русский язык
Подчеркни парные согласные. Дружно мы возьмём лопатки, хорошо вскопаем грядки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружно - др , жн (парные согласные ) лопатки -тк ( парные согласные ) вскопаем - вск ( парные согласные ) грядки -гр , дк * парные согласные )
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