Який регіон краще забезпечений основними видами ресурсів:Європа чи Північна Америка?
География
Який регіон краще забезпечений основними видами ресурсів:Європа чи Північна Америка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайно,Північна Америка , там один з найбільших родовищь паливних ресурсів (нафта),рудних та нерудних .У Європі того й половини немає
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Бим, Бом и Бам - братья-тройняшки , а их братья - двойняшки Труляля и Траляля ровна н?? три года их младше . на день рождения всех пяти братьев мам...
Математика
За первый день на заводе изготовили 560 деталей, а за второй - на 40 деталей больше. количество деталей изготовленных за эти два дня , составляет т...
Математика
Банк ежемесячно выплачивает 5% на сумму вклада, находящуюся на счёту к началу меся??а. Сколько денег будет на счету через 6 месяцев ,если первонача...