В праильный четырехугольник со стороной 4см вписна окружность.найдите.радиус окр??жности .сторону правильного треугольника описанного около данной окружности

Математика

В праильный четырехугольник со стороной 4см вписна окружность.найдите.радиус окр??жности .сторону правильного треугольника описанного около данной окружности

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