В праильный четырехугольник со стороной 4см вписна окружность.найдите.радиус окр??жности .сторону правильного треугольника описанного около данной окружности
Математика
В праильный четырехугольник со стороной 4см вписна окружность.найдите.радиус окр??жности .сторону правильного треугольника описанного около данной окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный четырехугольник это квадрат⇒а₄=2r⇒r=2см а₃=2r√3⇒а₃=2*2√3=2√3(см)
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