В горже стояли синие и красные маашины. Всего было 32 машины. чиних уехало две восьмых от числа всех машин , а красных- три четвертых от числа всех машин. сколько было машин

Математика

В горже стояли синие и красные маашины. Всего было 32 машины. чиних уехало две восьмых от числа всех машин , а красных- три четвертых от числа всех машин. сколько было машин

Автор: Гость