В горже стояли синие и красные маашины. Всего было 32 машины. чиних уехало две восьмых от числа всех машин , а красных- три четвертых от числа всех машин. сколько было машин

Математика
В горже стояли синие и красные маашины. Всего было 32 машины. чиних уехало две восьмых от числа всех машин , а красных- три четвертых от числа всех машин. сколько было машин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 восьмых+3 четвертых=2 восьмых +6 восьмых=8 восьмых. Ответ: уехали все машины.
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