Помаги решить задачу говорю вопрос. Хорошо ли вы знаете героев зказок и телеперед??ч? заполните пропуски подходящими словами например.Has Doctor Winokur dot a sister?
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Помаги решить задачу говорю вопрос. Хорошо ли вы знаете героев зказок и телеперед??ч? заполните пропуски подходящими словами например.Has Doctor Winokur dot a sister?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Has Wendy got a dog? - Yes, she has. Her name is Nana. 2. Has Pocahontas get a skateboard? - No, she hasn't. But she got a boat. 3. Has Peter Pan got a pipe? - Yes, she has. 4. Does Cookie Monster like sweets? - Yes, he does. But he doesn't like cookies. 5. Are Philya and Stepashka best friends? - Yea, they are.
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