решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49
Математика
решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х-1|=6 по правилу раскрытия модуля |x-1|=±6 х-1=6 и х-1=-6 х=7 х=-5 7*(-5)=-35 Ответ: в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К какому из перечисленных ниже понятий относится поддержание постоянства концентрации глюкозы в крови? 1) гомеостаз 2) пар...
Математика
Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шестиместные и четырехмес??ные лодки. Сколько было тех и других лодок, если отряд разместил...
Химия
Ребят.. помогите с химией : Mg(NO3)2 + K3PO4-->...+... 2)KOH + H3PO4-->...+...3)K2O + H2O-->...4)K2O + HNO3-->...+...5)N2O3+H2O--->....
Русский язык