решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49

Математика
решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х-1|=6 по правилу раскрытия модуля |x-1|=±6 х-1=6  и  х-1=-6 х=7         х=-5 7*(-5)=-35 Ответ: в
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