решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49

Математика

решите уровнение : |x-1|= 6 и найдите его произведение корней уравнения А.) 35 б)-25 в)-35 г) 49

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