Пожалуйста, помогите решить данную задачу НЕ использую такого правила: угол меж??у секущими измеряется полуразностью дуг между ними. Данное решение будет иметь верный ответ (56 градусов), но это не является теоремой или особ...

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Рисунок немного не соответствует условию. Т.к. дуга 209° больше 180°, то точка D должна лежать по ту же сторону от прямой AO, что и С. Будем пользоваться только определением окружности, касательной и суммой углов равнобедренного треугольника и четырехугольника. ∠AOD=360°-209°=151°. ∠COD=151°-97°=54°. Т.к. треугольник СОD - равнобедренный, то ∠ODC=(180°-54°)/2=63°. ∠OAB=90°, т.к. AB - касательная. Значит из 4-угольника OABD, сумма углов которого 360°, получаем ∠ABD=360°-∠OAB-∠ODC-∠AOD=360°-90°-63°-151°=56°.