Вирішіть по діям 6.51\13+15\10–0.216\6
Математика
Вирішіть по діям 6.51\13+15\10–0.216\6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6.51/13=0.5 2. 15/10=1.5 3. 0.216/6=0.036 4. 0.5+1.5-0.036=1.964
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