Помогите пожалуйста очень срочно!!! доказать тождество (sina+cosa)^2+(sina-cosa)^2=2

Алгебра
Помогите пожалуйста очень срочно!!! доказать тождество (sina+cosa)^2+(sina-cosa)^2=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sina+cosa)^2+(sina-cosa)^2=2 по формулам сокращенного умножения получаем sin^2a+2sinacosa+cos^2a+sin^2a-2sinacosa+cos^2a=2 приведем подобные слагаемые и получим 2=2
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