Что это? срочнааа (нужно подписать)
Биология
Что это? срочнааа (нужно подписать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом кружке пеницилл (гриб), а во втором что-то очень схематичное... Возможно, бактерия.
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