Помогите пожалуста.Очень надо

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Помогите пожалуста.Очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) о,а,слитно,и,слитно,нн,раздельно,раздельно,и,слитно.
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