Помогите пожалуста.Очень надо
Русский язык
Помогите пожалуста.Очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) о,а,слитно,и,слитно,нн,раздельно,раздельно,и,слитно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я извиняюсь,но есть еще один пример на сравнение 11-c*10-c.на него тоже нужен ответ.помогите пожалуйста
Русский язык
1.Выразительно прочитайте текст На востоке появляется звезда. Незаметная сначал??, она разгорается всё ярче и ярче, небо под нею начинают сереть....
Литература
Английский язык