Квадрат раздели на 4 равных квадрата,периметр каждого из которых равен 24 см.Найди ??лощадь большого квадрата????
Математика
Квадрат раздели на 4 равных квадрата,периметр каждого из которых равен 24 см.Найди ??лощадь большого квадрата????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторога маленького 6см а большого 12= Sбольшого=24см2
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