Квадрат раздели на 4 равных квадрата,периметр каждого из которых равен 24 см.Найди ??лощадь большого квадрата????

Математика

Квадрат раздели на 4 равных квадрата,периметр каждого из которых равен 24 см.Найди ??лощадь большого квадрата????

Автор: Гость