Квадрат со стороной 1м разрезали на квадраты со стороной 1 см и вложили в ряд. какой длины получился ряд

Математика
Квадрат со стороной 1м разрезали на квадраты со стороной 1 см и вложили в ряд. какой длины получился ряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 метре 100 см значит одна сторона имеет 100 кубиков и другая тоже имеет 100 кубиков так как это куб и перемножаем их 100*100=10000 кубиков  то есть 10 000 см
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