Квадрат со стороной 1м разрезали на квадраты со стороной 1 см и вложили в ряд. какой длины получился ряд
Математика
Квадрат со стороной 1м разрезали на квадраты со стороной 1 см и вложили в ряд. какой длины получился ряд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 метре 100 см значит одна сторона имеет 100 кубиков и другая тоже имеет 100 кубиков так как это куб и перемножаем их 100*100=10000 кубиков то есть 10 000 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Другие предметы
Русский язык