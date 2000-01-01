Квадрат со стороной 5мм обозначает спортивную площадку в масштабе 1:2 000.Каковы реа??ьные размеры площадки? А)10м Б)100м В)1000м
Математика
Квадрат со стороной 5мм обозначает спортивную площадку в масштабе 1:2 000.Каковы реа??ьные размеры площадки? А)10м Б)100м В)1000м
Ответ(ы):
Гость:
5мм*2000 = 10000мм - размер поля в реальном размере В 1м 1000 мм, то есть 10000/1000= 10м - реальные размеры площадки Ответ А
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