Квадратичная функция задана формулой y=-0.5x^2 +3x-5 найдите координаты вершины парабо??ы ...???? помогите пожалуйста, срочно нужно
Алгебра
Квадратичная функция задана формулой y=-0.5x^2 +3x-5 найдите координаты вершины парабо??ы ...???? помогите пожалуйста, срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-в/2а х=-3/-1=3 y=-0.5*3^2 +3*3-5 у=-4,5+9-5=-0,5 (3;-0,5)
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