Квадратичная функция заданная формулой у=ах в квадрате -8х+5 а)Найдите значения коэффициента а,если известно,что прямая х=2 является осью симетрии параболы б)Найдите наименшее значение функции в)Постройте график функции
Алгебра
Квадратичная функция заданная формулой у=ах в квадрате -8х+5 а)Найдите значения коэффициента а,если известно,что прямая х=2 является осью симетрии параболы б)Найдите наименшее значение функции в)Постройте график функции
Ответ(ы):
Гость:
а) Если известно,что прямая х=2 является осью симметрии параболы, то координата хо вершины параболы равна 2. Из уравнения координаты вершины параболы хо = -в / 2а определяем: а = -в / 2хо = -(-8) / 2*2 = 8/4 = 2. Получаем уравнение параболы у = 2х ² - 8х + 5. б) Наименьшее значение функции уо = 2*2 ² - 8*2 + 5 = 8 - 16 + 5 = -3. в) График - в приложении.
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