Запишите Шесть Десятичных Дробей , Целая Часть Которая Равна 45 , А Дробная Часть Состоит Из Четырех Разных Цифр :1,2,3,4. Запишите Эти Дроби В Порядке Их Возрастания .
Математика
Запишите Шесть Десятичных Дробей , Целая Часть Которая Равна 45 , А Дробная Часть Состоит Из Четырех Разных Цифр :1,2,3,4. Запишите Эти Дроби В Порядке Их Возрастания .
Ответ(ы):
Гость:
45,1234; 45,1243; 45,1324; 45,1342.
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