Разговор со звездой сочинение

Литература
Разговор со звездой сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды вечером , когда все легли спать , я подошла к окну и смотрела в окно , пока не увидеоа маленькую блестящюю звезду , она так горела , что мне так хотелось взять её , ну и я не стала медлить ! Звезда падоит ! Желание нужно загадывать ! Я загадала , что бы все дети мира были счастливы , что бы все больные , бедные люди нашли своё счастье ! Я очень надеюсь что это желание сбудеться )
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