Помогите решить номер 2 голова не сообра

Математика
Помогите решить номер 2 голова не сообра
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(570-160)-150=570+(160-150)=580
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