Приведите свои 2 3 примера на каждый разряд количественных числительных
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Приведите свои 2 3 примера на каждый разряд количественных числительных
Ответ(ы):
Гость:
С яблони упали два яблока . Саша собрала пять гриббов .У Толи одна конфета
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