1)С клавиатуры вводится последовательность целых чисел. Признак окончания ввода – число 0. Найти среднее арифметическое чисел, больших 12 2)Дано натуральное число. Найти произведение его цифр, не больших 4. с использованием ц...

Информатика

1)С клавиатуры вводится последовательность целых чисел. Признак окончания ввода – число 0. Найти среднее арифметическое чисел, больших 12 2)Дано натуральное число. Найти произведение его цифр, не больших 4. с использованием циклов с условиями (while или repeat).

Автор: Гость