1)С клавиатуры вводится последовательность целых чисел. Признак окончания ввода – число 0. Найти среднее арифметическое чисел, больших 12 2)Дано натуральное число. Найти произведение его цифр, не больших 4. с использованием ц...

Информатика
1)С клавиатуры вводится последовательность целых чисел. Признак окончания ввода – число 0. Найти среднее арифметическое чисел, больших 12 2)Дано натуральное число. Найти произведение его цифр, не больших 4. с использованием циклов с условиями (while или repeat).
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