4.С помощью каких способов образуются наречия?
Русский язык
4.С помощью каких способов образуются наречия?
Ответ(ы):
Гость:
Образуются от прилагательных при помощи суффиксов -о, -е, -и. Н-р: смело, искренне, братски. С приставкой ( по-плохому). Из числительного итд Суффиксального (когда добавляется суффикс) ; Приставочного ( добавляется приставка) ; Приставочно-суффиксального (и приставка, и суффикс) Переход в наречие другой части речи; Сложение основ; Из нескольких слов.
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