Найдите, при каком значении a уравнение х²-(a+3)*x+a+5=0 имеет два положительных корня, один из которых в два раза больше другого.

Алгебра

Найдите, при каком значении a уравнение х²-(a+3)*x+a+5=0 имеет два положительных корня, один из которых в два раза больше другого.

Автор: Гость