Найдите, при каком значении a уравнение х²-(a+3)*x+a+5=0 имеет два положительных корня, один из которых в два раза больше другого.
Алгебра
Найдите, при каком значении a уравнение х²-(a+3)*x+a+5=0 имеет два положительных корня, один из которых в два раза больше другого.
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Гость:
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