Являются ли числа 2/7 и 63/18 взаимно простыми ? Ответ обоснуйте.
Математика
Являются ли числа 2/7 и 63/18 взаимно простыми ? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы):
Гость:
Если произведение двух чисел равно 1, то эти числа являются взаимно простыми. Найдем произведение данных чисел: 2/7 · 63/18 =2/7 ·7/2 = 1 (Вторая дробь сократима на 9) Значит, указанные числа - взаимно простые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите, при каком значении a уравнение х²-(a+3)*x+a+5=0 имеет два положительных корня, один из которых в два раза больше другого.
Английский язык
Помогите ПОЖАЛУЙСТО напишите придложения 3 штук одно с словом big 2 со словом deep,и ещё со словом high по английскому