Являются ли числа 2/7 и 63/18 взаимно простыми ? Ответ обоснуйте.

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Если произведение двух чисел равно 1, то эти числа являются взаимно простыми. Найдем произведение данных чисел: 2/7 · 63/18 =2/7 ·7/2 = 1 (Вторая дробь сократима на 9) Значит, указанные числа - взаимно простые.