Какое значение имеет выражение филькина грамота

Русский язык
Какое значение имеет выражение филькина грамота
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Филькина грамота-ничем не подтвержденный документ.
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