Какое значение имеет выражение филькина грамота
Русский язык
Какое значение имеет выражение филькина грамота
Ответ(ы):
Гость:
Филькина грамота-ничем не подтвержденный документ.
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