Я у кожній деревинці, квітці, кущику, травинці. в класі на уроці мови ти побачиш мене в слові розгагать загадку помогите
Українська мова
Я у кожній деревинці, квітці, кущику, травинці. в класі на уроці мови ти побачиш мене в слові розгагать загадку помогите
Ответ(ы):
Гость:
Я у кожній деревинці, Квітці, кущику, травинці. В класі ж на уроці мови Ти побачиш мене в слові. (Корінь)
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