Помогите разобрать слово простудились на части речи
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Помогите разобрать слово простудились на части речи
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ПРОСТУДИЛСЯ Часть речи: Глагол (личная форма) Грамматика: Изъявительное наклонение, прошедшее время, единственное число, мужской род, непереходный, совершенный вид
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