Но этот вздор говорят люди , которые держ.т её в тёмной конюшне... Что надо вставит?? и почему? Пожалуйста!

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Но этот вздор говорят люди , которые держ.т её в тёмной конюшне... Что надо вставит?? и почему? Пожалуйста!

Автор: Гость