3. Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени?
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3. Как отличить наречие в сравнительной степени от прилагательного в сравнительной степени?
Ответ(ы):
Гость:
ВОТ ТЕБЕ 2 примера :Эта девочка (какая? ) КРАСИВАЯ, а та девочка ещё красИвее. (сравнит. степень ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО) Моя подруга пишет (как?) красиво, а я пишу (как? ) ещё красивее. (сравнительная степень наречия) Мой брат прыгает (КАК? ) высоко, а я прыгаю (как? ) ещё выше. (СРАВНИТ. СТЕП. НАРЕЧИЯ. ) Запомни: прилагательное связано с существительным, а наречие с ГЛАГОЛОМ: ДЕВОЧКА (КАКАЯ? ) красивЕЕ пишет (КАК? ) КРАСИВЕЕ ПРЫГАЕТ (КАК? ) ВЫШЕ.
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