В магазин привезли 960 кг овощей 4 этого количества составляла морковь 70 15 картофел?? остальные капуста сколько магазине привезли капусты
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В магазин привезли 960 кг овощей 4 этого количества составляла морковь 70 15 картофел?? остальные капуста сколько магазине привезли капусты
Ответ(ы):
Гость:
1) 960:4=240(кг) - морковь 2) 960:15*7= 448(кг) - капуста 3) 960-448-240= 272 (кг) - капуста Ответ:272 кг капусты привезли в магазин. P.S: Вроде так)
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