В магазин привезли 960 кг овощей 4 этого количества составляла морковь 70 15 картофел?? остальные капуста сколько магазине привезли капусты

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В магазин привезли 960 кг овощей 4 этого количества составляла морковь 70 15 картофел?? остальные капуста сколько магазине привезли капусты

Автор: Гость