Сделать фонетический разбор слова лапками

Русский язык
Сделать фонетический разбор слова лапками
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Автор: Гость
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