Выписать как можно больше примеров подвигов или героев русских людей.
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Выписать как можно больше примеров подвигов или героев русских людей.
Ответ(ы):
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Александр Сергеевич Матросов Зоя Космодемьянская Леонтий Коренной матрос Кошка Василий Николаевич Кочетков к подвигам можно отнести поход отряда полковника Корягина
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Русский язык
Но этот вздор говорят люди , которые держ.т её в тёмной конюшне... Что надо вставит?? и почему? Пожалуйста!