Сравнить процес объединение во франции и англии

Гость: Гость:

- борьба городов с сеньорами закончилась, города оказались на королевских землях. Феодалы захватили много земли из королевских владений и желали вернуть Францию к феодальной раздробленности. Те феодалы, которые сами лишились своей власти над кре- стьянами, хотели заменить эту власть государственным принужде- нием. Значит, большинство феодалов было заинтересовано в уси- лении королевской власти, чтобы с ее помощью принуждать кре- стьян к несению повинностей за пользование наделами. Короля поддерживали горожане и рыцари. В период правления короля Людовика XI крупные феодалы организовали тайный союз. Учитель характеризует двух противников - Людовика XI и герцога Бургундского Карла Смелого (см. репродукции портретов в учебнике на с. 177, § 21). Эти исторические деятели олицетворяли новое и старое в развитии страны. Людовик XI стремился объединить страну, а Карл Смелый был главой заговора крупных феодалов, которые хотели вернуть Францию к феодальной раздробленности. Учитель рассказывает о борьбе между Людовиком XI и Карлом Смелым, о методах действия короля (дальновидность, дипломатия, хитрость, вероломство). Учащиеся могут осудить моральные качества короля, но они также должны заметить, что Людовик XI обладал качествами хорошего государ- ственного деятеля и политика.