Моторная лодка с собственной скоростью 10 км/ч прошла 39 км по течению реки и 28 км пр??тив течения завтратив на весь путь 7 ч.найдите скорость течения реки

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Пусть х-скорость течения реки, тогда составим уравнение: 39/(10+х)+28/(10-х)=7 Решение: (39(10-х)+28(10+х))/((10+х)(10-х))=7 (390-39х+280+28х)/((10+х)(10-х))=7 (670-11х)-7(100-х^2)=0 670-11х-700+7х^2=0 7х^2-11х-30=0 D=121+840=961 Х1=(11-31)/14=-1 3/7 Х2=(11+31)/14=3 Скорость не может быть равна отрицательносу числу, значит скорость течения равна 3. Еще одно условие: 100-х^2<>0 100<>х^2 Х<>10 и х<>-10