Помогите пожалуйста. Заранее благодарю. Решите пожалуйста задачу. Если можно, с объяснением. Постоянный магнит массой m поднесли к массивной стальной плите массой M. Сравните силу действия магнита на плиту F₁ с силой действи...
Физика
Помогите пожалуйста. Заранее благодарю. Решите пожалуйста задачу. Если можно, с объяснением. Постоянный магнит массой m поднесли к массивной стальной плите массой M. Сравните силу действия магнита на плиту F₁ с силой действия плиты на магнит F₂. Ответы: 1) F₁gt;F₂ 2) F₁ 3) F₁=F₂ 4) F₁/F₂=m/M
Ответ(ы):
Гость:
По 3 закону Ньютона F1=F2
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