Морфологический разбор глагола не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белы?? яблонь дым

Русский язык
Морфологический разбор глагола не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белы?? яблонь дым
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не жалеть: 1. несов. вид, наст. вр 2. первое спряжение. 3. изъявительное. Увидит 1. сов. вид, буд время. 2. 2 спряжение 3. изъяснительное наклонение. не рвалось бы: 1. несов. вид 2. 1 спряж 3. сослагательное.
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