Решите пожалуйста! Желательно аргументировано.
Алгебра
Решите пожалуйста! Желательно аргументировано.
Ответ(ы):
Гость:
1) А 2) В (При умножении степени складываются, при делении вычитаются ) 3) А (Так как степень -2 ближе к нули чем -7) 4) Я украинский не знаю 5) При возведении степень в степень они умножаются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маса арбуза 7кг а дыня в 2 раза тяжелее арбуза а маса кочана капусты на 6кг меньше массы дынито тяжелее арбуз или качан капусты на сколько
Математика
Запишите Шесть Десятичных Дробей , Целая Часть Которая Равна 45 , А Дробная Часть Состоит Из Четырех Разных Цифр :1,2,3,4. Запишите Эти Дроби В Пор...