Решите пожалуйста! Желательно аргументировано.

Алгебра
Решите пожалуйста! Желательно аргументировано.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) А 2) В (При умножении степени складываются, при делении вычитаются ) 3) А (Так как степень -2 ближе к нули чем -7)  4) Я украинский не знаю 5)  При возведении степень в степень они умножаются
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