Сравнить числа: -3,1 и 3,1. 56 и -560.0 и -1210.-4 целых 2/5 и -5
Математика
Сравнить числа: -3,1 и 3,1. 56 и -560.0 и -1210.-4 целых 2/5 и -5
Ответ(ы):
Гость:
3,1 56 -4 2/5 как то так.
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