Сравнить числа: -3,1 и 3,1. 56 и -560.0 и -1210.-4 целых 2/5 и -5

Математика

Сравнить числа: -3,1 и 3,1. 56 и -560.0 и -1210.-4 целых 2/5 и -5

Автор: Гость