Лабораторная работа #3 по теме строение растительной животной и бактериальной клетки

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Сравнение растительной и животной клетки Общие признаки 1. Единство структурных систем - цитоплазмы и ядра. 2. Сходство процессов обмена веществ и энергии. 3. Единство принципа наследственного кода. 4. Универсальное мембранное строение. 5. Единство химического состава. 6. Сходство процесса деления клеток. ПризнакиРастительная клеткаЖивотная клеткаПластидыХлоропласты, хромопласты, лейкопластыОтсутствуютСпособ питанияАвтотрофный (фото-трофный, хемотрофный) Гетеротрофный (сапротрофный, паразитический).Синтез АТФВ хлоропластах, митохондрияхВ митохондрияхРасщепление АТФВ хлоропластах и всех частях клетки, где необходимы затраты энергииВо всех частях клетки. где необходимы затраты энергииКлеточный центрУ низших растенийВо всех клеткахЦеллюлозная клеточная стенкаРасположена снаружи от клеточной мембраныОтсутствуетВключенияЗапасные питательные вещества в виде зерен крахмала, белка, капель масла; вакуоли с клеточным соком; кристаллы солейЗапасные питательные вещества в виде зерен и капель (белки, жиры, углевод гликоген); конечные продукты обмена, кристаллы солей; пигментыВакуоли Крупные полости, заполненные клеточным соком - водным раствором различных веществ, являющихся запасными или конечными продуктами. Осмотические резервуары клеткиСократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли. Обычно мелкие