Как переводится are the following sentences correct?put a tick.are they incorrect?chage the underlined words

Английский язык
Как переводится are the following sentences correct?put a tick.are they incorrect?chage the underlined words
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Гость:
Являются ли следующие предложения правильными? Поставьте галочку. Это неправильно? Измените подчёркнутые слова.
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