Постройте Круг и разделите его на четыре сектора так чтобы угол 1 сектора был 50 градусов угол 2 сектора был в два раза больше угла 1 сектора а угол 3 сектора был на 20 градусов меньше чем угол 2 сектора Измерьте Угол 4 сектора...

Математика

Постройте Круг и разделите его на четыре сектора так чтобы угол 1 сектора был 50 градусов угол 2 сектора был в два раза больше угла 1 сектора а угол 3 сектора был на 20 градусов меньше чем угол 2 сектора Измерьте Угол 4 сектора полученный результат проверки с помощью вычисления

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