Постройте Круг и разделите его на четыре сектора так чтобы угол 1 сектора был 50 градусов угол 2 сектора был в два раза больше угла 1 сектора а угол 3 сектора был на 20 градусов меньше чем угол 2 сектора Измерьте Угол 4 сектора...

Математика
Постройте Круг и разделите его на четыре сектора так чтобы угол 1 сектора был 50 градусов угол 2 сектора был в два раза больше угла 1 сектора а угол 3 сектора был на 20 градусов меньше чем угол 2 сектора Измерьте Угол 4 сектора полученный результат проверки с помощью вычисления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сектор - 50 градусов 2 сектор - 50×2=100 градусов 3 сектор - 100-20=80 градусов 4 сектор - 360-50-100-80=130 градусов
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