Какие буквы не чередуются?

Русский язык
Какие буквы не чередуются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ь и ъ ВОТ  ВРОДЕ ПОСУТИ ДАЛЖНО БЫТЬ ТАК ЕСЛИ НЕ ТАК ПОПРАВИШЬ
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