Физика. Выразить из формулы t. Помогите. Как найти t ?
Физика
Физика. Выразить из формулы t. Помогите. Как найти t ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = S*a и поделить на 2
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