Мин сэгать сигездэ мэктэп... барды... . 2)Азат мэктэп... øйгэ сэгать бердэ кайта.3) Бэйр??м сэгать унбердэ башланды...? 4) Син урам... чыктын...? Надо окончания правильные.

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Мин сэгать сигездэ мэктэп... барды... . 2)Азат мэктэп... øйгэ сэгать бердэ кайта.3) Бэйр??м сэгать унбердэ башланды...? 4) Син урам... чыктын...? Надо окончания правильные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я татар, могу ответить.Вообщем:1)мэктепкэ, бардым. 2)мэктэптэн. 3)башланды мэ? 4)урамга, шыктын ме? там где слово урамга буква г башкирская
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