Природные зоны Северной Америки и России
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Природные зоны Северной Америки и России
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Россия - зона арктических пустынь, тундра, лесотундра, тайга, зона смешанных лесов, лесостепная зона, зона полупустынь и пустынь. Америка - тайга, зона смешанных лесов, зона тропических лесов, зона лесостепей, зона пустынь и полупустынь, арктическая зона
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