Қосымша.........................

Химия
Қосымша.........................
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH +HCI=KCI+H2O K⁺+OH⁻ +H⁺ +CI⁻=K⁺ +CI⁻ +H2O OH⁻  +H⁺ =H2O BaCI2+H2SO4= BaSO4+2HCI Ba²⁺+2CI⁻ +2H⁺+SO4²⁻=BaSO4 +2H⁺ +2CI⁻ Ba²⁺+SO4²⁻ =BaSO4 CaCI2 +K2CO3=CaCO3+2KCI Ca²⁺ +2CI⁻ +2K⁺ +CO3²⁻=CaCO3 +2K⁺ +2CI⁻ Ca²⁺ +CO3²⁻=CaCO3 Na2CO3+2HCI=2NaCI +H2O+CO2 2Na⁺ +CO3²⁻ +2H⁺+2CI ⁻=2Na⁺+2CI ⁻+H2O+CO2 CO3²⁻+2H⁺=CO2+H2O
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